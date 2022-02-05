Поблизу Червонограда зіткнулися три автомобілі, є жертви
Київ • УНН
КИЇВ. 5 лютого. УНН. Поблизу Червонограда сталася ДТП за участю трьох автомобілів, є загиблий - поліцейські розслідують всі обставини події. Про це повідомляє УНН з посиланнямна портал поліції Львівщини.
Деталі
Як попередньо встановили правоохоронці, водій автомобіля «Рено Кенго», 75-річний мешканець одного з сіл району, втаранився в авто «Форд Гелексі», за кермом якого був 40-річного жителя Сокаля, після чого виїхав на перехрестя, де в'їхав у «Фольксваген Транспортер» під керуванням 34-річного мешканця Червонограда.
Правоохоронці, які прибули на місце події, виявили у салоні «Рено» тіло водія. Причини його смерті зараз встановлюються.
За фактом слідчі відкрили кримінальне провадження за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху) Кримінального кодексу України. Проводиться досудове розслідування, правоохоронці встановлюють всі обставини події.
Нагадаємо
У Києві сталася ДТП за участі військової вантажівки, постраждала дитина.