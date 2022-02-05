Вблизи Червонограда столкнулись три автомобиля, есть жертвы
Киев • УНН
КИЕВ. 5 февраля. УНН. Вблизи Червонограда произошло ДТП с участием трех автомобилей, есть погибший - полицейские расследуют все обстоятельства происшествия. Об этом сообщает УНН со ссылкой на портал полиции Львовской области.
Детали
Как предварительно установили правоохранители, водитель автомобиля "Рено Кенго", 75-летний житель одного из сел района, врезался в авто" Форд Гэлэкси", за рулем которого был 40-летний житель Сокаля, после чего выехал на перекресток, где въехал в" Фольксваген Транспортер" под управлением 34-летнего жителя Червонограда.
Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили в салоне "Рено" тело водителя. Причины его смерти сейчас устанавливаются.
По факту следователи открыли уголовное производство по ч. 2ст.286(Нарушение правил безопасности дорожного движения) Уголовного кодекса Украины. Проводится досудебное расследование, правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Напомним
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