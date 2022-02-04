У Києві сталася ДТП за участі військової вантажівки, постраждала дитина
Київ • УНН
КИЇВ. 4 лютого. УНН. У Києві на перетині проспекту Бажана та Харківської площі сталася ДТП за участю військової вантажівки, мікроавтобуса Volkswagen та Toyota. Внаслідок зіткнення автомобілей постраждала дитина. Про це журналісту УНН повідомили в ДБР.
Як стало відомо УНН з власних джерел, ДТП сталося за участі військової вантажівки, мікроавтобуса Volkswagen та легкового автомобіля Toyota.
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“Оформленням даної ДТП займаються Слідчі ТУ ДБР розташованого у місті Києві. Внаслідок зіткнення автомобілей постраждала дитина. Вона отримала тілесні ушкодження, наразі перебуває у лікарні. Ступінь отриманих травм встановлюється”, — повідомили в ДБР.
Додамо
У ЗМІ повідомляють, що під час руху військової колони частина вантажівок встигла проїхати на зелене світло, а решта спробувала перетнути перехрестя на червоне. В результаті одна з них зіткнулася з мікроавтобусом та легковиком.
Доповнення
На трасі Київ — Ковель сталася ДТП за участі маршрутки та вантажівки.