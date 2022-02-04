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15 марта, 19:03 • 105563 просмотра

Будет напрямую общаться с Зеленским: Трамп заявил о назначении Келлога спецпосланником по Украине

15 марта, 13:44 • 140615 просмотра

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15 марта, 13:22 • 121733 просмотра

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В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика, пострадал ребенок

В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика, пострадал ребенок

Киев • УНН

 • 16166 просмотра

КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве на пересечении проспекта Бажана и Харьковской площади произошло ДТП с участием военного грузовика, микроавтобуса Volkswagen и Toyota. В результате столкновения автомобилей пострадал ребенок. Об этом журналисту УНН сообщили в ГБР.

Как стало известно УНН из собственных источников, ДТП произошло при участии военного грузовика, микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Toyota.

Цитата

“Оформлением данного ДТП занимаются Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве. В результате столкновения автомобилей пострадал ребенок. Он получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице. Степень полученных травм устанавливается", - сообщили в ГБР.

Добавим

В СМИ сообщают, что во время движения военной колонны часть грузовиков успела проехать на зеленый свет, а остальные попыталась пересечь перекресток на красный. В результате одна из них столкнулась с микроавтобусом и легковушкой.

Дополнение

На трассе Киев — Ковель произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика.

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