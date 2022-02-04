В Киеве произошло ДТП с участием военного грузовика, пострадал ребенок
Киев • УНН
КИЕВ. 4 февраля. УНН. В Киеве на пересечении проспекта Бажана и Харьковской площади произошло ДТП с участием военного грузовика, микроавтобуса Volkswagen и Toyota. В результате столкновения автомобилей пострадал ребенок. Об этом журналисту УНН сообщили в ГБР.
Как стало известно УНН из собственных источников, ДТП произошло при участии военного грузовика, микроавтобуса Volkswagen и легкового автомобиля Toyota.
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“Оформлением данного ДТП занимаются Следователи ТУ ГБР, расположенного в городе Киеве. В результате столкновения автомобилей пострадал ребенок. Он получил телесные повреждения, сейчас находится в больнице. Степень полученных травм устанавливается", - сообщили в ГБР.
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В СМИ сообщают, что во время движения военной колонны часть грузовиков успела проехать на зеленый свет, а остальные попыталась пересечь перекресток на красный. В результате одна из них столкнулась с микроавтобусом и легковушкой.
Дополнение
На трассе Киев — Ковель произошло ДТП с участием маршрутки и грузовика.