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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування
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У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

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У Дніпрі комунальники вилетіли з автопідйомника, який зачепила вантажівка. Відкрито провадження

У Дніпрі комунальники вилетіли з автопідйомника, який зачепила вантажівка. Відкрито провадження

Київ • УНН

 • 27415 перегляди

КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Дніпрі під час ремонтних робіт вантажівка наїхала на вантажний автопідйомник. У результаті двоє чоловіків вилетіли з кошика. Їх було госпіталізовано до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.

Цитата

“9 лютого близько 15:20 сталася ДТП по вулиці Набережна Перемога у Дніпрі. За попередньою інформацією 32-річний водій (вантажівки — ред.) допустив наїзд на вантажний автопідйомник, в наслідок чого травмувалося двоє чоловіків, які в цей час виконували роботи та були госпіталізовані до міської лікарні”, — розповіли в поліції.

Деталі

У поліції зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.

“У рамках цього провадження правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП та деталі”, — додали в поліції.

Доповнення

У Рівному затримали чоловіка, який спричинив ДТП, побив полісмена, а також мав при собі пістолет та наркотики.

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