У Дніпрі комунальники вилетіли з автопідйомника, який зачепила вантажівка. Відкрито провадження
Київ • УНН
КИЇВ. 10 лютого. УНН. У Дніпрі під час ремонтних робіт вантажівка наїхала на вантажний автопідйомник. У результаті двоє чоловіків вилетіли з кошика. Їх було госпіталізовано до лікарні. Поліція відкрила кримінальне провадження. Про це журналісту УНН повідомили в поліції Дніпропетровської області.
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“9 лютого близько 15:20 сталася ДТП по вулиці Набережна Перемога у Дніпрі. За попередньою інформацією 32-річний водій (вантажівки — ред.) допустив наїзд на вантажний автопідйомник, в наслідок чого травмувалося двоє чоловіків, які в цей час виконували роботи та були госпіталізовані до міської лікарні”, — розповіли в поліції.
Деталі
У поліції зазначили, що відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 286 ККУ — порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами.
“У рамках цього провадження правоохоронці з’ясовують всі обставини ДТП та деталі”, — додали в поліції.
Доповнення
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