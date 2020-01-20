В Днепре горело студенческое общежитие

КИЕВ. 20 января. УНН. В Днепре загорелась одна из комнат в студенческом общежитии, в результате чего огнем уничтожена мебель и имущество жителей комнаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.