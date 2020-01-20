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В Днепре горело студенческое общежитие

Киев • УНН

 • 15890 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Днепре загорелась одна из комнат в студенческом общежитии, в результате чего огнем уничтожена мебель и имущество жителей комнаты. Об этом сообщает УНН со ссылкой на ГУ ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

В Днепре горело студенческое общежитие

"20-го января в 7:07 в Службу спасения "101" поступило сообщение о пожаре в общежитии вуза по проспекту Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр", - сказано в сообщении.

По вызову немедленно направлены дежурные отделения 1-й, 5-1 и 19-й государственных пожарно-спасательных частей Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Прибыв по указанному адресу, спасатели установили, что возгорание возникло в жилой комнате общежития на 9-м этаже. Огнем уничтожена мебель и имущество жителей комнаты. Общая площадь пожара составила 15 кв. метров.

На момент возникновения пожара в здании общежития находилось 86 человек и 1 лицо персонала, которые вышли самостоятельно до прибытия подразделений ГСЧС.

Пожар локализован в 7:32 и ликвидирован в 7:43.

Погибших и пострадавших нет.

К ликвидации пожара были привлечены 24 человека личного состава и 5 единиц пожарно-спасательной техники Главного управления ГСЧС Украины в Днепропетровской области.

Напомним, на Троещине, в Киеве, произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадала женщина.

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