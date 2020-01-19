У Києві горіла багатоповерхівка, є потерпіла
Київ • УНН
КИЇВ. 19 січня. УНН. На Троєщині, у Києві, сталася пожежа у багатоповерхівці, внаслідок якої постраждала жінка. Про це кореспонденту УНН повідомила речниця ДСНС Світлана Водолага.
“У Києві сталася пожежа в багатоповерхівці, у трьохкімнатній квартирі, на четвертому поверсі. Дзвінок нам надійшов об 11:56, одразу були направлені рятувальні підрозділи. Під час гасіння пожежі рятувальники врятували жінку з квартири, яку одразу передали працівникам швидкої допомоги, які, в свою чергу, одразу її госпіталізували до лікарні. О 12:47 пожежа була повністю ліквідована”, — розповіла Світлана Водолага.
Також вона зазначила, що на місці події працювали 4 одиниці основної та спеціальної техніки, а також 22 чоловік особового складу.
“Причини пожежі наразі з’ясовуються”, — додала Водолага.
Нагадаємо, у Києві горіла клініка краси.