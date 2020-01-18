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Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
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У Києві горіла клініка краси

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 січня. УНН. У столичній клініці краси напередодні пізно ввечері сталася пожежа. Про це УНН повідомляє з посиланням на пресслужбу ГУ ДСНС України у Києві.

У Києві горіла клініка краси

"17 січня о 22:15 сталась пожежа в клініці краси на пр. Лобановського. По прибуттю на місце події вогнеборці провели розвідку та встановили, що займання сталось в одному із підвальних приміщень, де зберігалась документація", - повідомили у відомстві.

О 23:27 вогнеборці локалізували пожежу на площі 25 кв. м., тим самим попередивши його подальше поширення. О 00:02 пожежу ліквідовано.

"Жодна особа під час цієї пожежі не постраждала. Причини загоряння встановить слідство. За попередніми даними, до пожежі призвело коротке замикання електропроводки", - додали у ДСНС.

Нагадаємо, пожежі в Україні цього року забрали життя вже 133 людей.

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