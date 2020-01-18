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В Киеве горела клиника красоты

Киев • УНН

 • 17601 просмотра

КИЕВ. 18 января. УНН. В столичной клинике красоты накануне поздно вечером произошел пожар. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГУ ГСЧС Украины в Киеве.

В Киеве горела клиника красоты

"17 января в 22:15 произошел пожар в клинике красоты на пр. Лобановского. По прибытию на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация", - сообщили в ведомстве.

В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован.

"Ни один человек во время этого пожара не пострадал. Причины возгорания установит следствие. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электропроводки", - добавили в ГСЧС.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.

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