В Киеве горела клиника красоты

"17 января в 22:15 произошел пожар в клинике красоты на пр. Лобановского. По прибытию на место происшествия пожарные провели разведку и установили, что возгорание произошло в одном из подвальных помещений, где хранилась документация", - сообщили в ведомстве.

В 23:27 пожарные локализовали пожар на площади 25 кв. м., тем самым предупредив его дальнейшее распространение. В 00:02 пожар был ликвидирован.

"Ни один человек во время этого пожара не пострадал. Причины возгорания установит следствие. По предварительным данным, к пожару привело короткое замыкание электропроводки", - добавили в ГСЧС.

Напомним, пожары в Украине в этом году унесли жизни уже 133 человек.