В Киеве горела многоэтажка, есть пострадавшая
Киев • УНН
КИЕВ. 19 января. УНН. На Троещине, в Киеве, произошел пожар в многоэтажке, в результате которого пострадала женщина. Об этом корреспонденту УНН сообщила пресс-секретарь ГСЧС Светлана Водолага.
"В Киеве произошел пожар в многоэтажке, в трехкомнатной квартире, на четвертом этаже. Звонок нам поступил в 11:56, сразу были направлены спасательные подразделения. Во время тушения пожара спасатели спасли женщину из квартиры, которую сразу передали работникам скорой помощи, которые, в свою очередь, сразу ее госпитализировали в больницу. В 12:47 пожар был полностью ликвидирован", - рассказала Светлана Водолага.
Также она отметила, что на месте происшествия работали 4 единицы основной и специальной техники, а также 22 человек личного состава.
"Причины пожара выясняются", - добавила Водолага.
Напомним, в Киеве горела клиника красоты.