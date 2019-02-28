В Днепре до сих пор расследуют дело "девушки в чемодане"

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"Следствие идет до сих пор. Версии конечно есть, но это тайна досудебного расследования", - рассказала Старчевская.

Напомним, в начале января 2019 года в Днепре нашли чемодан с телом девушки.

По данному факту полиция открыла уголовное производство.

Как сообщал УНН, девушку, которую мертвой нашли в чемодане, опознали.