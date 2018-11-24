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Чоловік до смерті забив дружину на очах 7-річної доньки

Чоловік до смерті забив дружину на очах 7-річної доньки

Київ • УНН

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КИЇВ. 24 листопада. УНН. У Донецькій області чоловік до смерті побив свою 34-річну дружину на очах у 7-річної доньки. А потім пішов з дому, залишивши дитину в одній оселі з мертвою матір'ю. Про це повідомив відділ комунікації управління обласної поліції, передає УНН

"Під час перевірки попередньо встановлено, що напередодні ввечері під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям на ґрунті ревнощів виникла сварка. Коли доводи скінчилися, розлючений 30-річний чоловік почав бити свою кохану. Від отриманих ударів жінка померла на місці. Побачивши це, зловмисник накрив її тіло ковдрою та пішов з будинку, сказавши 7-річній дівчинці, що її мама лягла спати. Маленька дитина до самого ранку знаходилася в оселі з трупом, поки потерпілу не виявили родичі", – йдеться в повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство. Досудове розслідування нині триває. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Правопорушник вже раніше притягувався до відповідальності та близько півроку тому звільнився з місць позбавлення волі. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі", – уточнили в поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік вдарив дерев’яною битою свого сина під час святкування дня народження онука. Згодом постраждалий помер у лікарні.

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