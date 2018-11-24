Чоловік до смерті забив дружину на очах 7-річної доньки

"Під час перевірки попередньо встановлено, що напередодні ввечері під час спільного вживання алкогольних напоїв між подружжям на ґрунті ревнощів виникла сварка. Коли доводи скінчилися, розлючений 30-річний чоловік почав бити свою кохану. Від отриманих ударів жінка померла на місці. Побачивши це, зловмисник накрив її тіло ковдрою та пішов з будинку, сказавши 7-річній дівчинці, що її мама лягла спати. Маленька дитина до самого ранку знаходилася в оселі з трупом, поки потерпілу не виявили родичі", – йдеться в повідомленні.

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За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 КК України, тобто умисне вбивство. Досудове розслідування нині триває. Зловмисника затримали у порядку ст. 208 КПК України. Наразі вирішується питання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

"Правопорушник вже раніше притягувався до відповідальності та близько півроку тому звільнився з місць позбавлення волі. Зловмиснику загрожує до 15 років позбавлення волі", – уточнили в поліції.

Нагадаємо, у Хмельницькій області чоловік вдарив дерев’яною битою свого сина під час святкування дня народження онука. Згодом постраждалий помер у лікарні.