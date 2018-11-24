Мужчина до смерти забил жену на глазах 7-летней дочери

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 92544 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 104967 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 140260 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 137685 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 132925 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126687 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165447 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117965 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141547 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145355 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Мужчина до смерти забил жену на глазах 7-летней дочери

Мужчина до смерти забил жену на глазах 7-летней дочери

Киев  •  УНН

 • 19696 просмотра

КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области мужчина до смерти избил свою 34-летнюю жену на глазах у 7-летней дочери. А затем ушел из дома, оставив ребенка в одном помещении с мертвой матерью. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.

"Во время проверки предварительно установлено, что накануне вечером во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами на почве ревности возникла ссора. Когда доводы кончились, разъяренный 30-летний мужчина начал бить свою любимую. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома, сказав 7-летней девочке, что ее мама легла спать. Маленький ребенок до самого утра находился в доме с трупом, пока потерпевшую не выявили родственники", – говорится в сообщении.

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По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство. Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.

"Правонарушитель уже ранее привлекался к ответственности и около полугода назад освободился из мест лишения свободы. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", – уточнили в полиции.

Напомним, в Хмельницкой области мужчина ударил деревянной битой своего сына во время празднования дня рождения внука. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.

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