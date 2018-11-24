Мужчина до смерти забил жену на глазах 7-летней дочери
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. В Донецкой области мужчина до смерти избил свою 34-летнюю жену на глазах у 7-летней дочери. А затем ушел из дома, оставив ребенка в одном помещении с мертвой матерью. Об этом сообщил отдел коммуникации управления областной полиции, передает УНН.
"Во время проверки предварительно установлено, что накануне вечером во время совместного употребления алкогольных напитков между супругами на почве ревности возникла ссора. Когда доводы кончились, разъяренный 30-летний мужчина начал бить свою любимую. От полученных ударов женщина скончалась на месте. Увидев это, злоумышленник накрыл ее тело одеялом и ушел из дома, сказав 7-летней девочке, что ее мама легла спать. Маленький ребенок до самого утра находился в доме с трупом, пока потерпевшую не выявили родственники", – говорится в сообщении.
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По этому факту открыто уголовное производство по ч.1 ст. 115 УК Украины, то есть умышленное убийство. Досудебное расследование в настоящее время продолжается. Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения в виде содержания под стражей.
"Правонарушитель уже ранее привлекался к ответственности и около полугода назад освободился из мест лишения свободы. Злоумышленнику грозит до 15 лет лишения свободы", – уточнили в полиции.
Напомним, в Хмельницкой области мужчина ударил деревянной битой своего сына во время празднования дня рождения внука. Впоследствии пострадавший скончался в больнице.