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Чоловік забив сина битою на дні народження онука

Чоловік забив сина битою на дні народження онука

Київ • УНН

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КИЇВ. 16 листопада. УНН. У Хмельницькій області чоловік вдарив дерев’яною битою свого сина під час святкування дня народження онука. Згодом постраждалий помер у лікарні. Про це повідомляє УНН з посиланням на сектор комунікації поліції Хмельницької області.

"Подія сталася 12 листопада близько 1:00 ночі в селі Коритна Ярмолинецького району. Того вечора в родині святкували день народження сина потерпілого – хлопчику виповнився рік. Між розігрітими алкоголем чоловіками виник конфлікт, в ході якого 42-річний батько вдарив дерев’яною битою сина в голову", – йдеться в повідомленні.

Тоді матір і невістка розняли чоловіків, після чого обидва пішли спати. Однак вранці потерпілого виявили вже без свідомості. Його терміново доправили в реанімаційне відділення обласної лікарні, але медики не змогли врятувати життя чоловіка. Наступної доби він помер.

"Зловмисника затримали в порядку ст. 208 Кримінально-процесуального кодексу України. Йому вже оголошено про підозру за ч. 2 ст. 121 (Умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі дії тривають", – зазначили в поліції.

Нагадаємо, в Одесі вбив свою 73-річну бабусю, а потім вистрибнув із вікна багатоповерхового будинку.

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