У Дніпрі досі розслідують справу "дівчини у валізі"

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“Слідство досі триває. Версії звісно є, але це таємниця досудового розслідування”, - розповіла Старчевська.

Нагадаємо, на початку січня 2019 року у Дніпрі знайшли валізу з тілом дівчини.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.

Як повідомляв УНН, дівчину, яку мертвою знайшли у валізі, впізнали.