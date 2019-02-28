У Дніпрі досі розслідують справу "дівчини у валізі"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 лютого. УНН. Слідство у справі знайденого тіла молодої дівчини у валізі у Дніпрі досі триває. Про це журналісту УНН повідомила прес-секретар поліції Дніпропетровської області Ганна Старчевська.
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“Слідство досі триває. Версії звісно є, але це таємниця досудового розслідування”, - розповіла Старчевська.
Нагадаємо, на початку січня 2019 року у Дніпрі знайшли валізу з тілом дівчини.
За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження.
Як повідомляв УНН, дівчину, яку мертвою знайшли у валізі, впізнали.