В Днепре четырехлетний ребенок провалился в канализационный коллектор

"24 марта в 23:32 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что четырехлетний ребенок упал в канализационный коллектор на проспекте Богдана Хмельницкого Шевченковского района города Днепр", - говорится в сообщении.

Спасатели с помощью лестницы вытащили мальчика 2013 года рождения из коллектора и передали его работникам скорой медицинской помощи для осмотра.

Напомним, школьник провалился в недостроенный погреб в Кропивницком. Во время прогулки мальчик не заметил под толщей снега опасное место. Медицинская помощь ребенку не понадобилась.