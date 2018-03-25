У Дніпрі чотирирічна дитина провалилася в каналізаційний колектор
Київ • УНН
КИЇВ. 25 березня. УНН. Дитина впала у каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.
"24 березня о 23:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чотирирічна дитина впала у каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро", - йдеться в повідомлені.
Рятувальники за допомогою драбини витягли хлопчика 2013 року народження з колектору і передали його працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.
Нагадаємо, школяр провалився у недобудований льох у Кропивницькому. Під час прогулянки хлопчик не помітив під товщею снігу небезпечне місце. Медична допомога дитині не знадобилась.