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У Дніпрі чотирирічна дитина провалилася в каналізаційний колектор

У Дніпрі чотирирічна дитина провалилася в каналізаційний колектор

Київ • УНН

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КИЇВ. 25 березня. УНН. Дитина впала у каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-центр Держслужби з надзвичайних ситуацій.

"24 березня о 23:32 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення, що чотирирічна дитина впала у каналізаційний колектор на проспекті Богдана Хмельницького Шевченківського району міста Дніпро", - йдеться в повідомлені.

Рятувальники за допомогою драбини витягли хлопчика 2013 року народження з колектору і передали його працівникам швидкої медичної допомоги для огляду.

Нагадаємо, школяр провалився у недобудований льох у Кропивницькому. Під час прогулянки хлопчик не помітив під товщею снігу небезпечне місце. Медична допомога дитині не знадобилась.

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