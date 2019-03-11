В Днепре мужчину избили, задушили и сожгли в костре

Убийство произошло 10 марта примерно в 9:00 на улице Надежды Алексеенко в г. Днепр. Получив сообщение об обнаружении тела со следами насильственной смерти, на место происшествия выехали сотрудники полиции. В ходе первоочередных следственных действий они установили обстоятельства преступления, задержали злоумышленников и доставили их в Днепровский отдел полиции. Подозреваемые - 35-летний и 34-летний местные жители.

"Во время ссоры мужчины напали на потерпевшего и нанесли ему множественные удары по голове и телу. Затем стали душить, а когда жертва потеряла сознание - бросили в костер. От полученных трав и ожогов 59-летний мужчина скончался", - сообщили в пресс-службе .

По факту следователями открыто уголовное производство по п. 12 ч. 2 ст. 115 (Умышленное убийство). Мужчин задержали, сейчас решается вопрос о сообщении им подозрения и избрании меры пресечения.

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