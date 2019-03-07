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До довічного ув'язнення засудили вбивць харківського професора та його сина

До довічного ув'язнення засудили вбивць харківського професора та його сина

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Суд визнав двох чоловіків винними у вбивстві професора Харківського фізико-технічного інституту (ХФТІ) та його сина і призначив їм довічне позбавлення волі. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу прокуратури Харківської області.

"Вироком Київського районного суду м. Харкова двох чоловіків визнано винними у низці тяжких злочинів, у тому числі – в умисному вбивстві (п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 КК України)", - йдеться в повідомленні.

Обох чоловіків засудили до довічного позбавлення волі. Крім того, суд призначив покарання у вигляді 10 років ув’язнення їх спільниці за розбій та замах на крадіжку. Усім – з конфіскацією майна, уточнили у відомстві.

За даними слідства, у 2016 році засуджені заради грошей жорстоко розправилися із 58-річним співробітником Харківського фізико-технічного інституту та його 35-річним сином. Злочинці заздалегідь придбали маски-балаклави, рукавички, а також вогнепальну і холодну зброю. До квартири потерпілих вони потрапили за допомогою спільниці.

"Жінка була добре знайома із загиблим професором. У день трагедії вона прийшла до нього нібито відсвяткувати свій день народження. Дочекавшись слушного моменту, жінка впустила до помешкання нападників", - розповіли у прокуратурі.

Молодики у масках зі зброєю увірвалися до квартири і напали на науковця. Його били та вимагали сказати, де він зберігає гроші. На шум з кімнати вийшов син господаря. Потерпілі зчинили супротив, зав’язалася бійка. Під час неї одному з нападників зірвали маску з обличчя. Злякавшись, що потерпілі зможуть їх упізнати, злодії задушили обох чоловіків.

"З квартири злочинці забрали гроші, в тому числі іноземну валюту, ноутбук та телефон. Не погребували навіть парфумами господаря", - зазначили у прокуратурі.

У ході слідства з'ясувалося, що за кілька тижнів до цього засуджені вже намагалися потрапити до помешкання професора, скориставшись ключем, який жінка напередодні викрала з оселі потерпілих. Він не підійшов, і зловмисники розробили новий злочинний план, який і реалізували.

Також виявилося, що у вересні 2016 року один із засуджених пограбував двох студентів.

"Серед викраденого був паспорт, до якого зловмисник вклеїв власне фото, щоб використовувати документ для конспірації. Окрім підробленого паспорту, під час обшуків за місцем мешкання чоловіка знайшли знаряддя та матеріали для виготовлення фальшивих грошей", - зазначили у відомстві.

Нагадаємо, у Миколаєві арештували підозрюваного у вбивстві українського науковця Миколи Шитюка.

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