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К пожизненному заключению приговорили убийц харьковского профессора и его сына

К пожизненному заключению приговорили убийц харьковского профессора и его сына

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 7 марта. УНН. Суд признал двух мужчин виновными в убийстве профессора Харьковского физико-технического института (ХФТИ) и его сына и назначил им пожизненное лишение свободы. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу прокуратуры Харьковской области.

"Приговором Киевского районного суда г. Харькова двое мужчин признаны виновными в ряде тяжких преступлений, в том числе - в умышленном убийстве (п. 6, 9, 12, 13 ч. 2 ст. 115 УК Украины)", - говорится в сообщении.

Обоих мужчин приговорили к пожизненному лишению свободы. Кроме того, суд назначил наказание в виде 10 лет заключения их сообщнице за разбой и покушение на кражу. Всем - с конфискацией имущества, уточнили в ведомстве.

По данным следствия, в 2016 году осужденные ради денег жестоко расправились с 58-летним сотрудником Харьковского физико-технического института и его 35-летним сыном. Преступники заранее приобрели маски-балаклавы, перчатки, а также огнестрельное и холодное оружие. В квартиру потерпевших они попали с помощью сообщницы.

"Женщина была хорошо знакома с погибшим профессором. В день трагедии она пришла к нему якобы отпраздновать свой день рождения. Дождавшись подходящего момента, женщина впустила в дом нападавших", - рассказали в прокуратуре.

Молодые люди в масках с оружием ворвались в квартиру и напали на ученого. Его били и требовали сказать, где он хранит деньги. На шум из комнаты вышел сын хозяина. Пострадавшие подняли сопротивление, завязалась драка. Во время нее одном из нападавших сорвали маску с лица. Испугавшись, что пострадавшие смогут их узнать, преступники задушили обоих мужчин.

"Из квартиры преступники забрали деньги, в том числе иностранную валюту, ноутбук и телефон. Не побрезговали даже духами хозяина", - отметили в прокуратуре.

В ходе следствия выяснилось, что за несколько недель до этого осужденные уже пытались попасть в помещение профессора, воспользовавшись ключом, который женщина накануне похитила из дома потерпевших. Он не подошел, и злоумышленники разработали новый преступный план, который и реализовали.

Также оказалось, что в сентябре 2016 года один из осужденных ограбил двух студентов.

"Среди похищенного был паспорт, в который злоумышленник вклеил свое фото, чтобы использовать документ для конспирации. Кроме поддельного паспорта, во время обысков по месту жительства мужчины нашли орудия и материалы для изготовления фальшивых денег", - отметили в ведомстве.

Напомним, в Николаеве арестовали подозреваемого в убийстве украинского ученого Николая Шитюка.

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