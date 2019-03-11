У Дніпрі чоловіка побили, задушили і спалили у багатті

КИЇВ. 11 березня. УНН. У Дніпрі двоє зловмисників напали на чоловіка, побили, задушили і кинули його у багаття. За це їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.