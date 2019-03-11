У Дніпрі чоловіка побили, задушили і спалили у багатті
Київ • УНН
КИЇВ. 11 березня. УНН. У Дніпрі двоє зловмисників напали на чоловіка, побили, задушили і кинули його у багаття. За це їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.
Вбивство сталося 10 березня приблизно о 9:00 на вулиці Надії Алексеєнко у м. Дніпро. Отримавши повідомлення про виявлення тіла зі слідами насильницької смерті, на місце події виїхали співробітники поліції. В ході першочергових слідчих дій вони встановили обставини злочину, затримали зловмисників та доставили їх до Дніпровського відділу поліції. Підозрювані - 35-річний та 34-річний місцеві жителі.
"Під час сварки чоловіки напали на потерпілого та завдали йому численні удари по голові та тілу. Потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер", - повідомили у прес-службі.
За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіків затримано, наразі врішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.
Як повідомляв УНН, до довічного ув'язнення засудили вбивць харківського професора та його сина.