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У Дніпрі чоловіка побили, задушили і спалили у багатті

У Дніпрі чоловіка побили, задушили і спалили у багатті

Київ • УНН

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КИЇВ. 11 березня. УНН. У Дніпрі двоє зловмисників напали на чоловіка, побили, задушили і кинули його у багаття. За це їм загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення. Про це повідомляє відділ комунікації поліції Дніпропетровської області, передає УНН.

Вбивство сталося 10 березня приблизно о 9:00 на вулиці Надії Алексеєнко у м. Дніпро. Отримавши повідомлення про виявлення тіла зі слідами насильницької смерті, на місце події виїхали співробітники поліції. В ході першочергових слідчих дій вони встановили обставини злочину, затримали зловмисників та доставили їх до Дніпровського відділу поліції. Підозрювані - 35-річний та 34-річний місцеві жителі.

"Під час сварки чоловіки напали на потерпілого та завдали йому численні удари по голові та тілу. Потім стали душити, а коли жертва втратила свідомість – кинули у багаття. Від отриманих трав та опіків 59-річний чоловік помер", - повідомили у прес-службі.

За фактом слідчими відкрито кримінальне провадження за п. 12 ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство). Чоловіків затримано, наразі врішується питання про повідомлення їм підозри та обрання запобіжного заходу.

Як повідомляв УНН, до довічного ув'язнення засудили вбивць харківського професора та його сина.

Українські Національні Новини

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