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В Днепре авто врезалось в электроопору: пострадали отец с маленьким сыном

Киев • УНН

 • 9940 просмотра

КИЕВ. 13 августа. УНН. В Днепре, на Донецком шоссе, вчера вечером произошло дорожно-транспортное происшествие: легковушка совершил наезд на электроопору. Об этом УНН сообщили в отделе коммуникации ГУНП в Днепропетровской области.

В Днепре авто врезалось в электроопору: пострадали отец с маленьким сыном

"ДТП произошло в 19:15. Водитель ВАЗ "Жигули" не справился с управлением, выехал за пределы проезжей части и совершил наезд на елетроопору. Во время столкновения водитель 1978 года рождения получил телесные повреждения. Он в тяжелом состоянии. Находится в больнице. Кроме того в салоне автомобиля находился его сын 2015 года рождения. Он пострадал меньше. Ребенок тоже в больнице", - отметили в полиции.

По факту аварии открыли производство по ч. 1 ст. 286 УК Украины. Продолжается следствие.

Напомним, автомобиль столкнулся с электроопорой в Днепре, в результате чего водитель автомобиля погиб на месте.

Как сообщал УНН, на трассе Борисполь - Днепр в пределах Киевской области водитель автомобиля, выполняя маневр обгона, допустил столкновение с автомобилями, которые двигались в противоположном и попутном направлениях. В результате погибли три человека, еще трое получили телесные повреждения различной степени тяжести.

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