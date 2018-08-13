У Дніпрі авто врізалося в електроопору: постраждали батько з маленьким сином
Київ • УНН
КИЇВ. 13 серпня. УНН. У Дніпрі, на Донецькому шосе, вчора ввечері сталася дорожньо-транспортна пригода: легковик скоїв наїзд на електроопору. Про це УНН повідомили у відділі комунікації ГУНП у Дніпропетровській області.
"ДТП сталася о 19:15. Водій ВАЗ "Жигулі" не впорався з керуванням виїхав за межі проїжджої частини та скоїв наїзд на елетроопору. Під час зіткнення водій 1978 року народження отримав тілесні ушкодження. Він у тяжкому стані. Перебуває у лікарні. Крім того у салоні автівки перебував його син 2015 року народження. Він постраждав менше. Дитина теж у лікарні", - зазначили в поліції.
За фактом аварії відкрили провадження за ч. 1 ст. 286 КК України. Триває слідство.
Нагадаємо, автомобіль зіткнувся з електроопорою у Дніпрі, внаслідок чого водій автівки загинув на місці.
Як повідомляв УНН, на трасі Бориспіль - Дніпро у межах Київської області водій автомобіля, виконуючи маневр обгону, допустив зіткнення з автомобілями, що рухались у протилежному та попутному напрямках. У результаті загинули троє людей, ще троє отримали тілесні ушкодження різного ступеню тяжкості.