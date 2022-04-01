В "Дию" вернули услуги для предпринимателей: снова можно внести изменения или закрыть ФОП

Детали

С начала войны реестр выключили, чтобы данные украинцев были в безопасности. Сейчас Единый государственный реестр юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований снова работает, и можно пользоваться услугами, сообщил Федоров.

Сделать это можно за несколько кликов на портале "Дия":

• внести изменения о ФОП

• закрыть ФОП

Напомним

Только за одни сутки после восстановления услуги в приложении "Дия" украинцы зарегистрировали более 1000 новых бизнесов.