У "Дію" повернули послуги для підприємців: знову можна внести зміни або закрити ФОП
Київ • УНН
КИЇВ. 1 квітня. УНН. У застосунок "Дія" повернули послуги для підприємців, тепер знову можна внести зміни або закрити ФОП. Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, інформує УНН.
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З початку війни реєстр вимкнули, щоб дані українців були у безпеці. Зараз Єдиний державний реєстр юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань знову працює, і можна користуватися послугами, повідомив Федоров.
Це можна зробити за кілька кліків на порталі "Дія":
• внести зміни про ФОП
• закрити ФОП
Нагадаємо
Лише за одну добу після відновлення послуги у застосунку "Дія" українці зареєстрували понад 1000 нових бізнесів.