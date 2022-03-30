Після відновлення послуги: за добу українці зареєстрували понад 1000 бізнесів в "Дії"

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"З початку повномасштабного вторгнення рф в Україну Єдиний державний реєстр було вимкнено, щоб дані українців були в повній безпеці. Наразі роботу ЄДР відновлено, а автоматична реєстрація бізнесу можлива на порталі Дія", — написав Федоров.

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За даними OpenDataBot, у трійці найпопулярніших — ФОПи, які надають інформаційні послуги, ІТ-сфера та роздрібна торгівля.

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