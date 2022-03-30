После возобновления услуги: за сутки украинцы зарегистрировали более 1000 бизнесов в "Дии"

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"С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Единый государственный реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале", — написал Федоров.

Детали

По данным OpenDataBot, в тройке самых популярных - ФОПы, которые предоставляют информационные услуги, IТ-сфера и розничная торговля.

Напомним

ФОПы снова могут платить налоги в приложении государственных услуг "Дия".