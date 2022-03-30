После возобновления услуги: за сутки украинцы зарегистрировали более 1000 бизнесов в "Дии"
Киев • УНН
КИЕВ. 30 марта. УНН. Только за одни сутки после возобновления регистрации ФОП в приложении "Дия" украинцы зарегистрировали более 1000 новых бизнесов. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Михаил Федоров, информирует УНН.
Цитата
"С начала полномасштабного вторжения рф в Украину Единый государственный реестр был выключен, чтобы данные украинцев были в полной безопасности. Сейчас работа ЕГР возобновлена, а автоматическая регистрация бизнеса возможна на портале", — написал Федоров.
Детали
По данным OpenDataBot, в тройке самых популярных - ФОПы, которые предоставляют информационные услуги, IТ-сфера и розничная торговля.
Напомним
ФОПы снова могут платить налоги в приложении государственных услуг "Дия".