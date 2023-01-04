В "Дії" снова можно получить справку из Государственного реестра вещных прав

Детали

Отмечается, что до полномасштабного вторжения услугой ежегодно пользовалось около 1 миллиона украинцев. За месяц от запуска на портале Дія справку получили почти 18 тысяч раз.

Такую справку, например, можно заказать перед арендой квартиры, чтобы убедиться, действительно ли вы снимаете жилье у реального владельца. Также она понадобится для дальнейшей оценки и возмещения поврежденного или уничтоженного российскими оккупантами имущества.

После 24 февраля реестры приостановили работу в целях безопасности, с мая они снова работают, сообщил Федоров.

Напомним

Министерство цифровой трансформации запустило бета-тестирование услуги получения судебных решений через приложение "Дія".