У "Дії" знову можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. У порталі державного сервісу "Дія" знову можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав, яка підтверджує, що ви - власник нерухомості. Про це інформує УНН, посилаючись на сторінку міністра цифрової трансформації України Михайла Федорова в Telegram.
Деталі
Зазначається, що до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 мільйона українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.
Таку довідку, наприклад, можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви винаймаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.
Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки, з травня вони знову працюють, повідомив Федоров.
Нагадаємо
Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування послуги отримання судових рішень через застосунок "Дія".