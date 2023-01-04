У "Дії" знову можна отримати довідку з Державного реєстру речових прав

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Зазначається, що до повномасштабного вторгнення послугою щорічно користувалося близько 1 мільйона українців. За місяць від запуску на порталі Дія довідку отримали майже 18 тисяч разів.

Таку довідку, наприклад, можна замовити перед орендою квартири, щоб переконатися, чи дійсно ви винаймаєте житло в реального власника. Також вона знадобиться для подальшої оцінки та відшкодування пошкодженого чи знищеного російськими окупантами майна.

Після 24 лютого реєстри призупинили роботу в цілях безпеки, з травня вони знову працюють, повідомив Федоров.

Нагадаємо

Міністерство цифрової трансформації запустило бета-тестування послуги отримання судових рішень через застосунок "Дія".