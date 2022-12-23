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Мінцифри запускає бета-тест отримання судових рішень у "Дії"

Мінцифри запускає бета-тест отримання судових рішень у "Дії"

Київ • УНН

 • 631272 перегляди

КИЇВ. 23 грудня. УНН. Міністерство цифрової трансформації запускає бета-тестування послуги отримання судових рішень через застосунок "Дія". Про це повідомив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров у Telegram, інформує УНН.

Цитата

«Відкриваємо запис на бета-тест судових рішень у «Дії». Продовжуємо цифровізувати судову систему України. У липні внесли зміни до закону «Про судоустрій та статус суддів», щоб ви отримували важливу судову інформацію в застосунку. Тепер зможете в кілька кліків отримати електронне судове рішення просто у смартфоні», - зазначив він.

За його словами, документ матиме таку саму юридичну силу, що й паперовий.

Доповнення

У мобільному застосунку "Дія" запустили витяг про місце проживання. Як вказують у "Дії", витяг про місце проживання доступний для дорослих та дітей. 

Витяг про місце проживання може знадобитися при отриманні багатьох державних послуг, влаштуванні дитини в садочок, відкритті рахунку в банку тощо. 

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