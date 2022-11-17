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НАБУ встановило "прослушку" в офісі столичних адвокатів - безпрецедентне порушення адвокатської таємниці
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Три кліки у смартфоні: у "Дії" запустили довідку про прописку

Три кліки у смартфоні: у "Дії" запустили довідку про прописку

Київ • УНН

 • 594506 перегляди

КИЇВ. 17 листопада. УНН. У мобільному застосунку "Дія" запустили витяг про місце проживання. Про це повідомив віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров у Telegram, пише УНН.

Цитата

"Три кліки у смартфоні. Запустили витяг про місце проживання в застосунку", - повідомив Федоров.

Деталі

Він опублікував відео, де можна дізнатися, як за декілька секунд замовити в "Дії" довідку, що необхідна для кожної четвертої держпослуги. "Без черг та бюрократії. Заощаджуємо ваш час та зусилля", - наголосив урядовець.

Як вказують у "Дії", витяг про місце проживання доступний для дорослих та дітей. "Тож можете одружуватися, відкривати банківські рахунки, влаштовувати малечу в садок тощо без паперів", - наголосили у відомстві.

Як згенерувати документ про місце проживання в застосунку

1. Зайдіть в оновлену Дію та натисніть Послуги
2. Виберіть Довідки та витяги - Витяг про місце проживання
3. Клікніть Замовити витяг

Як вказано, витяг буде сформовано протягом кількох хвилин. Також його можна завантажити в PDF-форматі на свій девайс.

"Власники ID-карток можуть більше не перейматися щодо того самого папірця. Знаємо, ви цього чекали", - зазначили у відомстві.

Послуга реалізована Мінцифрою спільно з Міністерством внутрішніх справ України та Державною міграційною службою України за підтримки програми EGAP Фонду Східна Європа, що фінансується урядом Швейцарії.

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