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Три клика в смартфоне: в "Дія" запустили справку о прописке

Киев • УНН

 • 594501 просмотра

КИЕВ. 17 ноября. УНН. В мобильном приложении "Дія" запустили выписку о месте жительства. Об этом сообщил вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в Telegram, пишет УНН.

Цитата

"Три клика в смартфоне. Запустили выписку о месте жительства в приложении", - сообщил Федоров.

Детали

Он опубликовал видео, где можно узнать, как за несколько секунд заказать в "Дія" справку, необходимую для каждой четвертой госуслуги. "Без очередей и бюрократии. Экономим ваше время и усилия", - подчеркнул чиновник.

Как указывают в "Дія", выписка о месте жительства доступна для взрослых и детей. "Поэтому можете жениться, открывать банковские счета, устраивать малышей в садик и т.п. без бумаг", - подчеркнули в ведомстве.

Как сгенерировать документ о месте жительства в приложении

1. Зайдите в обновленное "Дія" и нажмите Услуги
2. Выберите Справки и выписки - Выписка о месте жительства
3. Щелкните Заказать выписку

Как указано, выписка будет сформирована в течение нескольких минут. Также ее можно скачать в формате PDF на свой девайс.

"Владельцы ID-карт могут больше не беспокоиться относительно той же бумажки. Знаем, вы этого ждали", - отметили в ведомстве.

Услуга реализована Минцифрой совместно с Министерством внутренних дел Украины и Государственной миграционной службой Украины при поддержке программы EGAP Фонда Восточная Европа, финансируемой правительством Швейцарии.

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