В "Дие" можно проверить нотариальный документ с QR-кодом

Цитата

"Сегодня запустили первый этап масштабного проекта "Нота", над которым работали вместе с Минюстом и Нотариальной палатой Украины. Отныне доверенность, договор аренды авто и заявление, на котором удостоверяется подлинность подписи, нотариусы могут формировать с QR-кодом. А для их проверки нужно считать QR-код сканером в приложении "Дия", – отметил Федоров.

Как это работает

Нужно открыть счет в банке через доверенное лицо: он приходит в банк и предоставляет доверенность, на которую нанесен QR-код. Далее работник считывает QR-код сканером в "Дие". Затем вам и доверенному лицу приходит запрос на передачу электронной копии документа банку, после чего его нужно подтвердить в приложении.

Добавим

Формировать нотариальные документы с QR-кодом пока могут только нотариусы Киева. Позже к системе присоединятся нотариусы со всей Украины.

QR-код – это дополнительная надежная защита документа от подделок:

• во-первых, электронные копии нотариальных документов с QR-кодом хранятся в системе е-нотариата, и внести изменения в текст нотариального документа после загрузки его в систему невозможно;

• во-вторых, документ с QR-кодом формируют нотариусы, осуществляющие нотариальную деятельность, исключительно с помощью Единой государственной системы е-нотариата.

Напомним

В приложении государственных услуг "Дия" запустили бета-тест программы по доступному кредитованию "еЖилье".