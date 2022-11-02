У "Дії" можна перевірити нотаріальний документ з QR-кодом

Цитата

"Сьогодні запустили перший етап масштабного проєкту "Нота", над яким працювали разом з Мін'юстом та Нотаріальною палатою України. Відтепер довіреність, договір оренди авто та заява, на якій засвідчується справжність підпису, нотаріуси можуть формувати з QR-кодом. А для їх перевірки потрібно зчитати QR-код сканером у застосунку "Дія", – зазначив Федоров.

Як це працює

Потрібно відкрити рахунок в банку через довірену особу: вона приходить в банк і надає довіреність, на який нанесено QR-код. Далі працівник зчитує QR-код сканером у "Дії". Потім вам і довіреній особі надходить запит на передачу електронної копії документа банку, після чого його потрібно підтвердити в застосунку.

Додамо

Формувати нотаріальні документи з QR-кодом поки що можуть лише нотаріуси Києва. Згодом до системи долучаться нотаріуси з усієї України.

QR-код – це додатковий надійний захист документа від підробок:

• по-перше, електронні копії нотаріальних документів з QR-кодом зберігаються в системі е-нотаріату, і внести зміни в текст нотаріального документа після завантаження його в систему;

• по-друге, документ з QR-кодом формують нотаріуси, які здійснюють нотаріальну діяльність, винятково за допомогою Єдиної державної системи е-нотаріату.

Нагадаємо

У застосунку державних послуг "Дія" запустили бета-тест програми з доступного кредитування "єОселя".