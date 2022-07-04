В "Дие" можно будет проверить подлинность нотариального документа – Минцифры
Киев • УНН
КИЕВ. 4 июля. УНН. Вскоре в приложении госуслуг "Дия" можно будет проверить подлинность нотариального документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.
Детали
Как отметили, скоро в "Дие" будут доступны нотариальные услуги.
"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", – говорится в сообщении.
Сейчас Минцифры работает над техническим запуском сервиса.
"О результате сообщим совсем скоро в наших соцсетях", – добавили в пресс-службе.
Напомним
В приложении госуслуг "Дия" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное жительство.