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В "Дие" можно будет проверить подлинность нотариального документа – Минцифры

В "Дие" можно будет проверить подлинность нотариального документа – Минцифры

Киев • УНН

 • 120691 просмотра

КИЕВ. 4 июля. УНН. Вскоре в приложении госуслуг "Дия" можно будет проверить подлинность нотариального документа. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минцифры.

Детали

Как отметили, скоро в "Дие" будут доступны нотариальные услуги.

"Недавно правительство приняло новое постановление о проверке нотариальных документов через "Дию". Поэтому первой будет возможность проверить через приложение подлинность нотариальных документов с помощью QR-кода", – говорится в сообщении.

Сейчас Минцифры работает над техническим запуском сервиса. 

"О результате сообщим совсем скоро в наших соцсетях", – добавили в пресс-службе.

Напомним

В приложении госуслуг "Дия" стартовало бета-тестирование пенсионного удостоверения и вида на временное или постоянное жительство.

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