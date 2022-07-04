У "Дії" можна буде перевірити справжність нотаріального документа – Мінцифри

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Як зазначили, незабаром в "Дії" будуть доступні нотаріальні послуги.

"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", – ідеться у повідомленні.

Зараз Мінцифри працює над технічним запуском сервісу.

"Про результат повідомимо зовсім скоро в наших соцмережах", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо

У застосунку держпослуг "Дія" стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.