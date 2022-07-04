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Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський
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У "Дії" можна буде перевірити справжність нотаріального документа – Мінцифри

У "Дії" можна буде перевірити справжність нотаріального документа – Мінцифри

Київ • УНН

 • 120696 перегляди

КИЇВ. 4 липня. УНН. Незабаром у застосунку держпослуг "Дія" можна буде перевірити справжність нотаріального документа. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу Мінцифри.

Деталі

Як зазначили, незабаром в "Дії" будуть доступні нотаріальні послуги.

"Нещодавно уряд прийняв нову постанову про перевірку нотаріальних документів через "Дію". Тому першою буде можливість перевірити через застосунок справжність нотаріальних документів за допомогою QR-коду", – ідеться у повідомленні.

Зараз Мінцифри працює над технічним запуском сервісу. 

"Про результат повідомимо зовсім скоро в наших соцмережах", – додали у пресслужбі.

Нагадаємо

У застосунку держпослуг "Дія" стартувало бета-тестування пенсійного посвідчення та посвідки на тимчасове або постійне проживання.

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