В "Дие" можно будет получить выписку из Единого госреестра
Киев • УНН
КИЕВ. 12 декабря. УНН. Вскоре на портале "Дия" можно будет получить выписку из Единого государственного реестра. Об этом в Telegram сообщил министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров, передает УНН.
Детали
"Цифровизируем один из самых популярных документов для ФЛП. Вскоре на портале "Дия" сможете мгновенно получить выписку из Единого государственного реестра. Начинаем запись на бета-тест", – написал Федоров.
По его словам, выписка из ЕГР подтверждает, что человек занимается или раньше занимался бизнесом. Также она нужна для участия в тендере, заключения договора и получения банковских услуг.
"Раньше, чтобы получить выписку из ЕГР, у предпринимателя могли пойти сутки на походы в госучреждения, сбор бумажек, уплату админсбора и другую бюрократию. Мы меняем услугу, делая ее в несколько кликов", – сообщил Федоров.
Он призвал украинцев присоединяться к бета-тестированию, если есть электронная подпись и опыт ведения бизнеса.
Напомним
Пользователи "Дия" могут получить выписку о месте жительства через приложение.