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У "Дії" можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

У "Дії" можна буде отримати витяг з Єдиного держреєстру

Київ • УНН

 • 918197 перегляди

КИЇВ. 12 грудня. УНН. Незабаром на порталі "Дія" можна буде отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Про це в Telegram повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров, передає УНН.

Деталі

"Цифровізуємо один із найпопулярніших документів для ФОП. Незабаром на порталі "Дія" зможете миттєво отримати витяг з Єдиного державного реєстру. Розпочинаємо запис на бета-тест", – написав Федоров.

За його словами, витяг з ЄДР підтверджує, що людина займається або раніше займалася бізнесом. Також він потрібен для участі в тендері, укладання договору та отримання банківських послуг.

"Раніше, щоб отримати витяг з ЄДР, у підприємця могла піти доба на походи до держустанов, збирання папірців, сплату адмінзбору та іншу бюрократію. Ми змінюємо послугу, роблячи її у кілька кліків", – повідомив Федоров.

Він закликав українців долучатися до бета-тестування, якщо є електронний підпис та досвід ведення бізнесу.

Нагадаємо

Користувачі "Дія" можуть отримати витяг про місце проживання через додаток.

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