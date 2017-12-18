В детдом "Малятко" пришли новогодние праздники
Киев • УНН
КИЕВ. 18 декабря. УНН. Накануне дня Святого Николая киевгорстроевцы посетили детский дом "Малютка". Привезли сладости, фрукты и подарочные сертификаты, передает УНН со ссылкой на пресс-службу компании "Киевгорстрой".
На воспитании и психологической коррекции сейчас в заведении находится 150 детей, и только несколько из них - полные сироты. Большинство - из-за сложных жизненных обстоятельств семей и безответственное отцовство. Многие детки с инвалидностью.
Лидия Литвиненко, директор детдома хвалит своих подопечных, говорит, что все дети заслужили подарок к празднику Николая. Малые стараются хорошо учиться и с особым удовольствием разучивают песни и танцы с воспитателями.
Отмечают, что специально к приезду шефов подготовили замечательный новогодний концерт и целую коробку писем солдатам на передовой и вышитый рушник, с просьбой передать их адресатам.
В столице, пока 26 интернатов, где находится 4575 детей. В приоритете города - до 2025 года установить такую систему, чтобы обеспечить каждому ребенку возможность воспитываться в семье.