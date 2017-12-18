У дитбудинок "Малятко" прийшли новорічні свята
Київ • УНН
КИЇВ. 18 грудня. УНН. Напередодні дня Святого Миколая київміськбудівці відвідали дитячий будинок “Малятко”. Привезли солодощі, фрукти і подарункові сертифікати, передає УНН з посиланням на прес-службу компанії “Київміськбуду”.
На вихованні і психологічній корекції зараз у закладі перебуває 150 дітей, і лише кілька з них — повні сироти. Більшість — через складні життєві обставини сімей та безвідповідальне батьківство. Багато діток з інвалідністю.
Лідія Литвиненко, директор дитбудинку хвалить своїх підопічних, говорить, що всі діти заслужили подарунок до свята Миколая. Малі намагаються добре вчитися і з особливим задоволенням розучують пісні і танці з вихователями.
Зазначають, що спеціально до приїзду шефів підготували чудовий новорічний концерт і цілу коробку листів до солдатів на передовій та вишитий рушник, з проханням передати їх адресатам.
У столиці, наразі, 26 інтернатних закладів, де перебуває 4575 дітей. У пріоритеті міста — до 2025 року встановити таку систему, щоб забезпечити кожній дитині можливість виховуватись в родині.