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В ГФС раскрыли подробности дела по штрафу Коболеву

В ГФС раскрыли подробности дела по штрафу Коболеву

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 11 апреля. УНН. Государственная фискальная служба завершила проверку правомерности штрафных санкций, примененных к председателю правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрею Коболеву. Однако публикацию результатов проверки отсрочат. Об этом в комментарии УНН сообщил и.о. председателя ГФС Мирослав Продан.

"Мы завершили проверку. Готовим написание результатов проверки. Но параллельно "Нафтогаз" обратился в суд. Уже состоялось первое заседание, поэтому мы не исключаем, что результаты проверки оттянем до принятия решения в суде", - сказал Продан.

Однако, по его словам, возможность подписания мирового соглашения не исключается.

"В ходе рассмотрения дела мы рассмотрим вопрос о подписании соответствующего мирового соглашения. Механизм подписания мирового соглашения абсолютно законный", - добавил глава ГФС.

Как сообщал УНН, ГФС наложила на главу "Нафтогаза" Коболева два административных штрафа на 7 и 1,3 млрд грн якобы из-за отказа НАК оформлять и оплачивать природный газ, который российский "Газпром" поставлял на неподконтрольные территории Донецкой и Луганской областей.

Президент Порошенко во время заседания СНБО поручил Генпрокурору и и.о. председателя ГФС проверить обоснованность начисления Коболеву штрафа в 8,3 млрд грн.

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