У ДФС розкрили подробиці справи щодо штрафу Коболєву
Київ • УНН
КИЇВ. 11 квітня. УНН. Державна фіскальна служба завершила перевірку правомірності штрафних санкцій, застосованих до голови правління НАК "Нафтогаз України" Андрія Коболєва. Проте опублікування результатів перевірки відтермінують. Про це у коментарі УНН повідомив в.о. голови ДФС Мирослав Продан.
"Ми завершили перевірку. Готуємо написання результатів перевірки. Але паралельно "Нафтогаз" звернувся до суду. Вже відбулося перше засідання, тому ми не виключаємо, що результати перевірки відтягнемо до прийняття рішення в суді", - сказав Продан.
Водночас, за його словами, можливість підписання мирової угоди не виключається.
"У ході розгляду справи ми розглянемо питання щодо підписання відповідної мирової угоди. Механізм підписання мирової угоди абсолютно законний", - додав очільник ДФС.
Як повідомляв УНН, ДФС наклала на голову "Нафтогазу" Коболєва два адміністративні штрафи на 7 та 1,3 млрд грн нібито через відмову НАК оформлювати та оплачувати природний газ, який російський "Газпром" постачав на непідконтрольні території Донецької та Луганської областей.
Президент Порошенко під час засідання РНБО доручив Генпрокуророві та в.о. голови ДФС перевірити обґрунтованість нарахування Коболєву штрафу у 8,3 млрд грн.