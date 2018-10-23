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В ГФС прокомментировали постановление Верховного суда о автомобилях на еврономерах

В ГФС прокомментировали постановление Верховного суда о автомобилях на еврономерах

Киев  •  УНН

 • 14480 просмотра

КИЕВ. 23 октября. УНН. Постановление Верховного суда о законности нерастаможенных собственных "евроблях" касалось частного случая, однако не освобождает от ответственности по другим статьям владельцев авто на еврономерах. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу ГФС.

"Своим решением Верховный Суд Украины констатировал отсутствие оснований для привлечения конкретного лица к административной ответственности в виде штрафа за нарушение таможенных правил, предусмотренное ч. 2 ст. 469 Таможенного кодекса Украины. А именно за пользование автомобилем, ввезенным в таможенном режиме "транзит" и таможенное оформление которого не завершено. Указанное постановление Верховного Суда Украины касается одного конкретного факта привлечения к административной ответственности по признакам правонарушения, предусмотренного частью 2 статьи 469 МК Украины. Никоим образом это решение не может быть основанием для освобождения от ответственности других лиц за нарушение сроков транзитного ввоза транспортных средств, предусмотренной статьей 470 ТК Украины "Недоставление товаров, транспортных средств коммерческого назначения и документов в орган доходов и сборов назначения, выдача их без разрешения органа доходов и сборов или потеря", - говорится в сообщении.

Кроме того, в случае установления факта, подчеркнули в пресс-службе, использования автомобиля, ввезенного в режиме "транзит", есть все основания для рассмотрения вопроса о наличии в действиях лица признаков правонарушения, предусмотренного статьей 485 ТК Украины, и составления протокола о нарушении таможенных правил.

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Так, санкции статьи 485 ТК Украины за использование товаров, в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы, предусмотрено наложение взыскания в виде штрафа в размере 300 процентов неуплаченной суммы таможенных платежей.

"То есть постановление Верховного Суда Украины не освобождает владельцев автомобилей с европейскими регистрационными номерами от обязанности соблюдать требования законодательства при перемещении транспортных средств личного пользования в режимах "транзит" и "временный ввоз". В случае установления фактов несоблюдения этих требований органы доходов и сборов, уполномоченные на рассмотрение вопроса о привлечении к ответственности за нарушение сроков транзитных перевозок (ст. 470 ТК Украины), превышение срока временного ввоза (ст. 481 ТК Украины ) и использования товаров (в том числе транспортных средств личного пользования), в отношении которых предоставлены льготы по уплате таможенных платежей, в других целях, чем те, в связи с которыми были предоставлены такие льготы (ст. 485 ТК Украины)", - разъяснили в ГФС.

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Как сообщал УНН, пользование собственным авто с еврономерами, ввезенным как транзитное, не является правонарушением, предусмотренным ст. 469 ТК Украины. К такому выводу пришел Верховный Суд, рассмотрев в кассационном порядке иск физического лица в таможню об отмене постановления, которым истца признано виновным в совершении нарушения таможенных правил и наложено на него штраф в 8500 грн.

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