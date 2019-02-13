В ГФС посоветовали, как правильно подавать отчет ЕСВ до окончания срока подачи

Согласно п. 1 раздела V Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.04.2015 № 435 с изменениями и дополнениями (далее - Порядок № 435), при обнаружении ошибки в Отчете о суммах начисленного единого взноса (далее - Отчет) до окончания срока подачи этого отчета страхователь повторно формирует и подает Отчет в полном объеме в контролирующий орган по месту учета.

Действующим считается последний электронный или бумажный отчет, представленный страхователем до окончания сроков представления отчетности, определенных Порядком № 435, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.

Если страхователем до окончания срока подачи отчета подаются только отдельные таблицы за текущий отчетный период Отчета с указанием типа формы "отменяющая", "дополнительная" этот Отчет нельзя считать отчетом и считается, не подавался.

То есть в случае обнаружения ошибки в отчете до окончания срока его представления, страхователь (в том числе ФЛП лицо, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, подают отчетность сами за себя) повторно формирует и подает Отчет в полном объеме в контролирующий орган по месту учета.

Одновременно напомним, согласно п. 1 раздела I Порядка № 435, cтрахувальникы - плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - ЕВ), указанные в п. 1 части первой ст. 4 (работодатели) Закона Украины от 8 июля 2010 № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с изменениями и дополнениями (далее - Закон № 2464), на которых возложены обязанности начислять, исчислять и уплачивать ЕВ, а также плательщики ЕВ, которые указаны, в частности, в пп. 4, 5 части первой ст. 4 Закона № 2464 (ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность).

Пунктом 1 раздел III Порядка № 435 установлено, что:

- работодатели обязаны формировать и подавать в контролирующие органы Отчет в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного периода;

- СПД, в том числе ФЛП - плательщики ЕН, формируют и подают в контролирующие органы Отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом;

- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, формируют и подают в контролирующие органы Отчет сами за себя один раз в год до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Напомним, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).