В ГФС посоветовали, как правильно подавать отчет ЕСВ до окончания срока подачи

ukru
В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 70926 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 95758 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 133637 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 132547 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 130936 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 125609 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 162601 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117880 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141466 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145304 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

Посол США назвала "ужасными новостями" последствия ночной атаки рф

8 марта, 11:19 • 58246 просмотра
Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

Удар рф по Доброполью: количество раненых возросло до 47

8 марта, 14:55 • 37633 просмотра
В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

В Украине расцвели первоцветы: яркие весенние фото

15:58 • 43855 просмотра
Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

Трагический случай в Одесской области: 16-летний парень погиб во время фотографирования с ружьем

17:14 • 34845 просмотра
Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

Командующий ВМС Украины намекнул на третью атаку по Крымскому мосту

17:53 • 24309 просмотра
публикации
АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

АРМА обещает проводить отбор управляющих через Прозорро.Продажи, но когда – неизвестно

7 марта, 15:14 • 127515 просмотра
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
Эксклюзив

7 марта, 08:52 • 162599 просмотра
ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

ОНОВЛЕНО: Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

6 марта, 15:07 • 173920 просмотра
Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

Закрытость и зависимость: как законопроект Гетманцева может изменить работу Фонда гарантирования вкладов

6 марта, 13:11 • 185039 просмотра
Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

Выезд артистов и медийщиков за границу: Кабмин утвердил новые правила

5 марта, 15:49 • 242726 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 133632 просмотра
"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

"Она в ярости": стала известна реакция Лопес на фотографии Аффлека с Гарнер

7 марта, 15:09 • 100732 просмотра
Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

Основатель Amazon планирует большую свадьбу летом 2025 года - СМИ

7 марта, 13:56 • 105138 просмотра
Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

Новый вирус в Telegram атакует систему Android: есть риск потерять деньги

7 марта, 12:36 • 108020 просмотра
Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

Группа крови может влиять на риск раннего инсульта - исследование

7 марта, 12:17 • 107570 просмотра
Актуальное
В ГФС посоветовали, как правильно подавать отчет ЕСВ до окончания срока подачи

В ГФС посоветовали, как правильно подавать отчет ЕСВ до окончания срока подачи

Киев  •  УНН

 • 10785 просмотра

КИЕВ. 13 февраля. УНН. Государственная фискальная служба разъясняет, как правильно исправлять ошибки в отчете о суммах начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ) до истечения срока его представления. Об этом сообщает УНН со ссылкой на информацию ГФС.

Согласно п. 1 раздела V Порядка формирования и представления страхователями отчета относительно сумм начисленного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование, утвержденного приказом Министерства финансов Украины от 14.04.2015 № 435 с изменениями и дополнениями (далее - Порядок № 435), при обнаружении ошибки в Отчете о суммах начисленного единого взноса (далее - Отчет) до окончания срока подачи этого отчета страхователь повторно формирует и подает Отчет в полном объеме в контролирующий орган по месту учета.

Действующим считается последний электронный или бумажный отчет, представленный страхователем до окончания сроков представления отчетности, определенных Порядком № 435, который прошел все контроли при загрузке в Реестр страхователей и в Реестр застрахованных лиц.

Если страхователем до окончания срока подачи отчета подаются только отдельные таблицы за текущий отчетный период Отчета с указанием типа формы "отменяющая", "дополнительная" этот Отчет нельзя считать отчетом и считается, не подавался.

То есть в случае обнаружения ошибки в отчете до окончания срока его представления, страхователь (в том числе ФЛП лицо, которое осуществляет независимую профессиональную деятельность, подают отчетность сами за себя) повторно формирует и подает Отчет в полном объеме в контролирующий орган по месту учета.

Одновременно напомним, согласно п. 1 раздела I Порядка № 435, cтрахувальникы - плательщики единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (далее - ЕВ), указанные в п. 1 части первой ст. 4 (работодатели) Закона Украины от 8 июля 2010 № 2464-VI "О сборе и учете единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" с изменениями и дополнениями (далее - Закон № 2464), на которых возложены обязанности начислять, исчислять и уплачивать ЕВ, а также плательщики ЕВ, которые указаны, в частности, в пп. 4, 5 части первой ст. 4 Закона № 2464 (ФЛП и лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность).

Пунктом 1 раздел III Порядка № 435 установлено, что:
- работодатели обязаны формировать и подавать в контролирующие органы Отчет в течение 20 календарных дней, следующих за последним днем отчетного периода;
- СПД, в том числе ФЛП - плательщики ЕН, формируют и подают в контролирующие органы Отчет сами за себя один раз в год до 10 февраля года, следующего за отчетным периодом;
- лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность, формируют и подают в контролирующие органы Отчет сами за себя один раз в год до 1 мая года, следующего за отчетным периодом.

Напомним, в январе в бюджет поступило 19,1 млрд грн единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование (ЕСВ).

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

Экономика

Обратиться по вопросам размещения рекламы