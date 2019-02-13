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У ДФС порадили, як правильно подавати звіт ЄСВ до закінчення терміну подання

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КИЇВ. 13 лютого. УНН. Державна фіскальна служба роз'яснює, як правильно виправляти помилки у звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ) до закінчення терміну його подання. Про це повідомляє УНН з посиланням на інформацію ДФС.

Згідно з п. 1 розділу V Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 № 435 із змінами і доповненнями (далі – Порядок № 435), у разі виявлення помилки у Звіті щодо сум нарахованого єдиного внеску (далі – Звіт) до закінчення терміну подання цього Звіту страхувальник повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до контролюючого органу за місцем обліку.

Чинним вважається останній електронний або паперовий звіт, поданий страхувальником до закінчення термінів подання звітності, визначених Порядком № 435, який пройшов всі контролі при завантаженні до Реєстру страхувальників та до Реєстру застрахованих осіб.

Якщо страхувальником до закінчення терміну подання Звіту подаються лише окремі таблиці за поточний звітний період Звіту із зазначенням типу форми «скасовуюча», «додаткова» цей Звіт не вважається Звітом і вважається таким, що не подавався.

Тобто у разі виявлення помилки у Звіті до закінчення терміну його подання, страхувальник (у тому числі ФОП та особа, яка провадить незалежну професійну діяльність, що подають звітність самі за себе) повторно формує та подає Звіт у повному обсязі до контролюючого органу за місцем обліку.

Одночасно нагадаємо, відповідно до п. 1 розділу І Порядку № 435, cтрахувальники – платники єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – ЄВ), зазначені в п. 1 частини першої ст. 4 (роботодавці) Закону України від 08 липня 2010 року № 2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» зі змінами та доповненнями (далі – Закон № 2464), на яких покладено обов’язки нараховувати, обчислювати та сплачувати ЄВ, а також платники ЄВ, які зазначені, зокрема, в пп. 4, 5 частини першої ст. 4 Закону № 2464 (ФОП та особи, які провадять незалежну професійну діяльність).

Пунктом 1 розділу ІІІ Порядку № 435 встановлено, що:
- роботодавці зобов’язані формувати та подавати до контролюючих органів Звіт протягом 20 календарних днів, що настають за останнім днем звітного періоду;
- ФОП, в тому числі ФОП – платники ЄП, формують та подають до контролюючих органів Звіт самі за себе один раз на рік до 10 лютого року, що настає за звітним періодом;
- особи, які провадять незалежну професійну діяльність, формують та подають до контролюючих органів Звіт самі за себе один раз на рік до 01 травня року, що настає за звітним періодом.

Нагадаємо, у січні до бюджету надійшло 19,1 млрд грн єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (ЄСВ).

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