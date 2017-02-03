В девяти районах Закарпатской области произошло подтопление 525 домохозяйств
Киев • УНН
УЖГОРОД-КИЕВ. 3 февраля. УНН. По состоянию на 19:00 3 февраля в результате таяния снега, образования ледовых заторов, выпадения дождя и поднятия уровня воды на водоемах в девяти районах Закарпатской области произошло подтопление 525 домохозяйств, 4 жилых домов, 13 подвалов жилых домов, 25 гектаров сельхозугодий. Такие последние оперативные данные предоставляет УГосЧС в Закарпатской области, передает УНН.
В зоне стихийного бедствия оказались Перечинский, Иршавский, Тячевский, Свалявский, Мукачевский, Раховский, Воловецкий, Межгорский и Хустский районы.
Так, в с.Бронька Иршавского района сформировался затор льда на р.Красна, в результате чего подтоплено 52 домохозяйства, 1 дошкольное учебное заведение, 1 магазин (повреждена стена, упала кровля) и пилорама, повреждены стены 3 жилых домов.
В 17:30 в результате перелива воды через дорогу государственного значения Мукачево - Рогатин - Львов перекрыто движение транспорта между населенными пунктами Гребля и Ольховка Иршавского района. Объезд транспорта осуществляется по дорогам местного значения.
В с.Турья Поляна Перечинского района произошло подтопление центральной улицы и транспортного моста. В результате образования ледяного затора протяженностью ориентировочно 200 метров подтоплено 20 домохозяйств, разрушен один индивидуальный пешеходный мостик.
В с.Кольчино Мукачевского района подтоплено 179 домохозяйств и подвал жилого дома.
По состоянию на 18:00 3 февраля к ликвидации последствий подтоплений привлекли 419 человек и 69 единиц техники различных управлений и ведомств. Ситуация остается контролируемой.
Однако, по прогнозам Закарпатского гидрометеоцентра, 3 и с сохранением ночью 4 февраля в центральной и восточной части территории Закарпатской области продолжатся сильные дожди, на высокогорье с мокрым снегом, местами очень сильные осадки. 3-4 февраля на реках области продолжится процесс вскрытия рек, ледоход, разрушение образованных заторов льда и образование новых на других участках рек со скоротечным повышением уровней на 0,5-1,5 метра. В высокогорье и горных районах Закарпатской области объявляется ІV (высокий) уровень лавинной опасности, существует угроза оползней снега на дороги.
По состоянию на 15:00 в результате неблагоприятных погодных условий в Закарпатской области подтоплены уже 465 дворов.