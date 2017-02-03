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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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У дев′ятьох районах Закарпаття відбулося підтоплення 525 дворогосподарств

Київ • УНН

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УЖГОРОД-КИЇВ. 3 лютого. УНН. Станом на 19:00 3 лютого внаслідок танення снігу, утворення льодових заторів, випадання дощу та підняття рівнів води на водоймах у дев′ятьох районах Закарпаття відбулося підтоплення 525 дворогосподарств, 4 житлових будинків, 13 підвалів житлових будинків, 25 гектарів сільгоспугідь. Такі останні оперативні дані надає УДСНС у Закарпатській області, передає УНН.

У дев′ятьох районах Закарпаття відбулося підтоплення 525 дворогосподарств

У зоні стихійного лиха опинилися Перечинський, Іршавський, Тячівський, Свалявський, Мукачівський, Рахівський, Воловецький, Міжгірський та Хустський райони.

Так, у с.Бронька Іршавського району сформувався затор криги на р.Красна, у результаті чого підтоплено 52 дворогосподарства, 1 дошкільний навчальний заклад, 1 магазин (пошкоджено стіну, упала покрівля) та пилораму, пошкоджено стіни 3 житлових будинків.

О 17:30 внаслідок переливу води через дорогу державного значення Мукачеве — Рогатин — Львів перекрито рух транспорту між населеними пунктами Гребля та Вільхівка Іршавського району. Об’їзд транспорту здійснюється дорогами місцевого значення.

У с.Тур’я Поляна Перечинського району відбулося підтоплення центральної вулиці та транспортного моста. У результаті утворення крижаного затору протяжністю орієнтовно 200 метрів підтоплено 20 дворогосподарств, зруйновано один індивідуальний пішохідний місток.

У с.Кольчино Мукачівського району підтоплено 179 дворогосподарств та підвал житлового будинку.

Станом на 18:00 3 лютого на ліквідацію наслідків підтоплень залучено 419 чоловік та 69 одиниць техніки різних управлінь та відомств. Ситуація залишається контрольованою.

Натомість, за прогнозами Закарпатського гідрометеоцентру, 3 та із збереженням вночі 4 лютого у центральній та східній частині території Закарпатської області продовжаться сильні дощі, на високогір’ї з мокрим снігом, місцями дуже сильні опади. 3-4 лютого на річках області продовжиться процес скресання річок, льодохід, руйнування утворених заторів льоду та утворення нових на інших ділянках річок з швидкоплинним підвищенням рівнів на 0,5-1,5 метри. У високогір’ї та гірських районах Закарпаття оголошується ІV (високий) рівень лавинної небезпеки, існує загроза зсувів снігу на дороги.

Станом на 15:00 внаслідок несприятливих погодних умов на Закарпатті підтоплені вже 465 дворогосподарств.

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