В Deutsche Bahn подтвердили, что готовы заняться оперативным управлением “Укрзализныци”

КИЕВ. 24 января. УНН. Стратегическое партнерство АО “Укрзализныця” и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление “Укрзализныцей” со стороны DB. Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текстом которого располагает ЦТС, передает УНН.