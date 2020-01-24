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В Deutsche Bahn подтвердили, что готовы заняться оперативным управлением “Укрзализныци”

Киев • УНН

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КИЕВ. 24 января. УНН. Стратегическое партнерство АО “Укрзализныця” и немецкого железнодорожного оператора Deutsche Bahn на данном этапе дорабатывается и будет включать в себя различные форматы сотрудничества, в том числе и операционное управление “Укрзализныцей” со стороны DB. Об этом говорится в официальном заявлении Deutsche Bahn, текстом которого располагает ЦТС, передает УНН.

В Deutsche Bahn подтвердили, что готовы заняться оперативным управлением “Укрзализныци”

“Обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, включая участие в вопросах оперативного управления”, — в частности, сказано в документе.

Также там говорится, что DB Engineering & Consulting — инженерно-консалтинговая компания Deutsche Bahn по инфраструктуре, мобильности и транспорту — в будущем будет консультировать и поддерживать “Укрзализныцю” в вопросах управления и по техническим вопросам. О чем и был подписан меморандум в Давосе.

Сейчас, согласно тексту сообщения, обсуждаются дальнейшие детали сотрудничества, в том числе вопросы оперативного управления компанией. В начале февраля 2020 года член правления DB по инфраструктуре Рональд Пофалла и представители правительства Украины подпишут меморандум о взаимопонимании, в котором будут согласованы дальнейшие детали.

В Deutsche Bahn отметили, что DB E & C является одной из ведущих инжиниринговых и консалтинговых компаний в транспортном секторе. В компании работает около 5000 сотрудников из 80 стран.

Отметим, что ранее ряд СМИ распространили информацию о том, что речь идет только о консалтинге, сославшись на представителя пресс-службы Deutsche Bahn Керстина Экштайна. В свою очередь, первоисточником такой информации выступило российское информагентство ТАСС. Напомним, что данный российский ресурс в Украине был заблокирован решением СНБО от 19 марта, которым были введены дополнительные санкции против физических и юридических лиц Российской Федерации.

22 января был подписан меморандум между Deutsche Bahn и Министерством инфраструктуры Украины. Согласно тексту меморандума, стороны будут изучать возможности создания стратегического партнерства между “Укрзализныцей” и DB.

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