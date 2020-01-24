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У Deutsche Bahn підтвердили, що готові зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці"

Київ • УНН

 • 5161 перегляди

КИЇВ. 24 січня. УНН. Стратегічне партнерство АТ "Укрзалізниця" і німецького залізничного оператора Deutsche Bahn на даному етапі допрацьовується і буде включати в себе різні формати співробітництва, в тому числі і операційне управління "Укрзалізницею" з боку DB. Про це йдеться в офіційній заяві Deutsche Bahn, текст якого є у ЦТС , передає УНН.

У Deutsche Bahn підтвердили, що готові зайнятися оперативним управлінням "Укрзалізниці"

"Обговорюються подальші деталі співпраці, включаючи участь в питаннях оперативного управління", - зокрема, сказано в документі.

Також там говориться, що DB Engineering & Consulting - інженерно-консалтингова компанія Deutsche Bahn по інфраструктурі, мобільності і транспорту - в майбутньому буде консультувати і підтримувати "Укрзалізницю" в питаннях управління та з технічних питань. Про що і був підписаний меморандум в Давосі.

Зараз, згідно з текстом повідомлення, обговорюються подальші деталі співпраці, в тому числі питання оперативного управління компанією. На початку лютого 2020 року член правління DB по інфраструктурі Рональд Пофалла і представники уряду України підпишуть меморандум про взаєморозуміння, в якому будуть узгоджені подальші деталі.

У Deutsche Bahn відзначили, що DB E & C є однією з провідних інжинірингових і консалтингових компаній в транспортному секторі. У компанії працює близько 5000 співробітників з 80 країн.

Відзначимо, що раніше ряд ЗМІ розповсюдили інформацію про те, що мова йде тільки про консалтинг, пославшись на представника прес-служби Deutsche Bahn Керстін Екштайн. У свою чергу, першоджерелом такої інформації виступило російське інформагентство ТАСС. Нагадаємо, що даний російський ресурс в Україні був заблокований рішенням РНБО від 19 березня, яким були введені додаткові санкції проти фізичних та юридичних осіб Російської Федерації.

22 січня був підписаний меморандум між Deutsche Bahn і Міністерством інфраструктури України. Згідно з текстом меморандуму, сторони будуть вивчати можливості створення стратегічного партнерства між "Укрзалізницею" і DB.

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