В Госстатистики рассказали, сколько водки украинцы выпили за год
Киев • УНН
КИЕВ. 29 апреля. УНН. В 2019 году жители Украины потребили 29,6 млн литров водки и ликеро-водочных изделий. Об этом свидетельствуют данные Госстатистики, передает УНН.
В пересчете на абсолютный алкоголь объем розничных продаж водки и ликероводочных изделий в течение отчетного периода составил 2,9 млн долл.
В течение отчетного периода больше всего водки и ликеро-водочных изделий купили в розницу жители столицы - на 3,6 млрд грн.
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Не мало водки и ликеро-водочных изделий приобрели жители Днепропетровской и Киевской областей - на 1,5 млрд грн и 1,4 млрд грн соответственно.
В общем, в 2019 году украинцы потратили на водку и ликеро-водочные изделия 15,6 млрд грн.
Как писал УНН, украинцы предпочитают алкоголь отечественных брендов. Доля продажи алкогольных напитков украинского производства через торговые сети составляет более 60%.